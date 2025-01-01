Auf Streife
Folge 140: Du gehörst mir
46 Min.Ab 12
Häusliche Gewalt: Nachdem die Polizisten einem 32-jährigen Schläger den Zutritt zu der gemeinsamen Wohnung mit seiner Freundin verboten haben, werden sie erneut zu der Wohnung gerufen. Zwei junge Männer stehen betrunken an einer Unfallstelle. Beide streiten es ab, dass sie gefahren seien. Plötzlich hören die Beamten Klopfgeräusche aus dem Kofferraum.
