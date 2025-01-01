Auf Streife
Folge 141: Die Ordnungswüterin
45 Min.Ab 12
Tank voll und ohne Bezahlen das Weite suchen: Eine 18-Jährige flüchtet nach einem Benzindiebstahl und beschädigt dabei ein weiteres Auto an der Tankstelle. In einer WG fliegen die Fetzen: Eine 25-Jährige schmeißt aus Wut die Klamotten der Mitbewohnerin aus dem Fenster. Doch handelt es sich tatsächlich um einen Racheakt wegen eines lapidaren Verstoßes gegen die Hausregel?
