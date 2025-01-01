Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 142
Folge 142: Rache aus Liebe

46 Min.Ab 12

Hilfeschreie aus einem Einfamilienhaus lassen den wachsamen Nachbarn die Polizei alarmieren: Als die Polizisten eintreffen, ist der vorher in Gewahrsam genommene Einbrecher schon auf der Flucht. Ein verstörter Paketzusteller wird von zwei Empfängern attackiert. Grund für den Ausraster ist die angebliche Faulheit des Zustellers. Eine 75-jährige Geisterfahrerin hat sich auf einen Sportplatz verirrt undfast zwei Jungs beim Fußballspielen mit dem Wagen erwischt.

