Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mutter schlägt Tochter in der Öffentlichkeit

SAT.1Staffel 4Folge 145
Mutter schlägt Tochter in der Öffentlichkeit

Mutter schlägt Tochter in der ÖffentlichkeitJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 145: Mutter schlägt Tochter in der Öffentlichkeit

45 Min.Ab 12

Eine 29-Jährige schlägt ihre Tochter in der Öffentlichkeit. Die Polizisten und das Jugendamt müssen eingreifen. Doch damit ist die Sache noch nicht erledigt. - Einer Mutter wird auf einem Spielplatz die Handtasche geklaut. Ihr Verdacht fällt sofort auf den Austauschstudenten. - Ein Rentner hetzt seinen Hund auf die Nachbarskinder, weil diese sich auf seinem Grundstück herumgetrieben haben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen