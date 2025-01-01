Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Das Fluchttaxi

SAT.1Staffel 4Folge 147
Das Fluchttaxi

Das FluchttaxiJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 147: Das Fluchttaxi

45 Min.Ab 12

Der stille Alarm einer Taxifahrerin weckt die Aufmerksamkeit der Polizisten. Obwohl die Frau beteuert, dass alles in Ordnung sei, wirkt sie nervös. - Vor der Wohnung eines Journalisten wüten mehrere Bürger mit Schildern, auf denen er als Kinderschänder beschimpft wird. - Ein Laptop dient als Navi während einer Rückfahrt aus dem Urlaub. Grund genug für die Polizisten, den Familienvater anzuhalten. Als die Fahrzeugkontrolle Richtung Kofferraum führt, wirkt er sichtlich angespannt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen