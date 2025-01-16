Auf Streife
Folge 149: Allein im Wald
46 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12
Die Polizisten werden in einen Wald gerufen, weil dort ein verstörter 14-Jähriger aufgefunden wurde. Blutspritzer in seinem Gesicht lösen bei den Polizisten sofort Alarm aus. - In einem Mehrfamilienhaus eskaliert ein Streit zwischen einer Büroangestellten und ihrer Freundin. - Ein Auffahrunfall an einer Ampel sorgt für einen hitzigen Streit. Ein Blick der Polizisten auf die Rückbank des Wagens lässt dem Unfallverursacher die Schamesröte ins Gesicht steigen.
