Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der cholerische Zahnarzt

SAT.1Staffel 4Folge 150
Der cholerische Zahnarzt

Der cholerische ZahnarztJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 150: Der cholerische Zahnarzt

45 Min.Ab 12

Ein 51-jähriger Zahnarzt geht auf seine 22-jährige Angestellte los, weil sie einen Arbeitsfehler begangen hat. Doch der wahre Grund für sein Austicken ist ein anderer. - Bewusstlos und entblößt liegt eine 21-Jährige in einer Hofeinfahrt. Zuvor war sie mit einer Internetbekanntschaft feiern ... - Eine 39-jährige Mutter gibt ihrem 13-jährigen diebischen Sohn eine Backpfeife. Der Schüler spielt das Unschuldslamm und alarmiert die Polizei.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen