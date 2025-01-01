Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Drache im Sinkflug

SAT.1Staffel 4Folge 157
Drache im Sinkflug

Drache im SinkflugJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 157: Drache im Sinkflug

45 Min.Ab 12

Lautes Gepolter und Schreie lassen einen Mann die Polizei alarmieren. Es scheint, dass ein Ehestreit eskaliert. Als die Beamten klingeln, öffnet ein 57-Jähriger die Tür. Von seiner Ehefrau gibt es keine Spur. - Ein Fünfjähriger sitzt am Steuer eines Autos und verursacht einen Unfall. Die Mutter ist nicht zu sehen. - Ein Mädchen steht im Supermarkt und schüttet Flaschen aus. Ihre Schwester durchwühlt die Müllcontainer hinter dem Laden. Da ruft der Filialleiter die Polizei.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen