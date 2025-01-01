Was sich liebt, das kratzt sichJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 160: Was sich liebt, das kratzt sich
45 Min.Ab 12
Eine 25-Jährige behauptet, von ihrem Freund zuhause eingesperrt und geschlagen worden zu sein. Als die Beamten ihn auf der Arbeit aufsuchen, erzählt er die Geschichte genau andersherum. - Ein 47-Jähriger ist entrüstet, weil jemand seinen Luxuswagen komplett mit Post-Its beklebt hat. Eine Gehbehinderte bekennt sich zu der Tat, doch zeigt keine Einsicht. - Eine 27-Jährige hegt den Verdacht auf Menschenhandel, da sie im Internet eine Kaufanzeige für ein Baby gefunden hat.
