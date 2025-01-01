Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Entblößt und verprügelt

SAT.1Staffel 4Folge 163
Entblößt und verprügelt

Entblößt und verprügeltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 163: Entblößt und verprügelt

46 Min.Ab 12

In einem Park liegt eine blutende und bewusstlose 26-Jährige. Neben ihr hocken zwei Frauen und bedienen sich an ihrem Hab und Gut. - Nach einer Einbruchsmeldung in den frühen Morgenstunden wird ein stark alkoholisierter 56-Jähriger auf der Toilette einer Kneipe gefunden. Neben ihm befindet sich eine angebrochene Tabascoflasche. - Und: Ein Schüler-Lehrer-Streit in einer Schulmensa droht zu eskalieren, weil eine 15-Jährige nicht mit der Benotung zufrieden ist.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen