SAT.1Staffel 4Folge 166
46 Min.Ab 12

Ein 16-Jähriger alarmiert die Polizei, nachdem er mit seiner Mutter und seiner kleinen Schwester in einen Autounfall verwickelt wurde. Doch nun ist seine Schwester unauffindbar. - Kurz vor einem Musikwettbewerb wird einer Musikstudentin das Horn aus dem Spind geklaut. Handelt es sich um einen Konkurrenzkampf mit unfairen Mitteln? - Die Polizisten verhindern gerade noch rechtzeitig, dass ein verlassener Lieferwagen von einem Jugendlichen leergeräumt wird. Wo ist der Fahrer?

