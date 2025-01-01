Auf Streife
Folge 166: Ohne Mutter geht es nicht
46 Min.Ab 12
Ein 16-Jähriger alarmiert die Polizei, nachdem er mit seiner Mutter und seiner kleinen Schwester in einen Autounfall verwickelt wurde. Doch nun ist seine Schwester unauffindbar. - Kurz vor einem Musikwettbewerb wird einer Musikstudentin das Horn aus dem Spind geklaut. Handelt es sich um einen Konkurrenzkampf mit unfairen Mitteln? - Die Polizisten verhindern gerade noch rechtzeitig, dass ein verlassener Lieferwagen von einem Jugendlichen leergeräumt wird. Wo ist der Fahrer?
