Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Raus aus der Wohnung

SAT.1Staffel 4Folge 170
Raus aus der Wohnung

Raus aus der WohnungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 170: Raus aus der Wohnung

45 Min.Ab 12

Eine 44-Jährige schmeißt ihre beste Freundin samt Hausrat aus ihrer Mietwohnung, da sie einen bösen Verdacht hegt. - Eine 18-Jährige sitzt verschreckt am Steuer eines Autos, weil sie angeblich einen Skater angefahren hat, der nun wütend auf sie einredet. Eine Nachbarin hat den Unfall beobachtet und klärt die Beamten auf. - Eine Mutter geht auf eine Politesse los, weil diese ein Bußgeld wegen unerlaubter Sperrmüllablagerung auf einem Behindertenparkplatz erhebt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen