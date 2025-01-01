Auf Streife
Folge 170: Raus aus der Wohnung
45 Min.Ab 12
Eine 44-Jährige schmeißt ihre beste Freundin samt Hausrat aus ihrer Mietwohnung, da sie einen bösen Verdacht hegt. - Eine 18-Jährige sitzt verschreckt am Steuer eines Autos, weil sie angeblich einen Skater angefahren hat, der nun wütend auf sie einredet. Eine Nachbarin hat den Unfall beobachtet und klärt die Beamten auf. - Eine Mutter geht auf eine Politesse los, weil diese ein Bußgeld wegen unerlaubter Sperrmüllablagerung auf einem Behindertenparkplatz erhebt.
