SAT.1Staffel 4Folge 171
Folge 171: Hausrat zersägt

45 Min.Ab 12

Ein 48-Jähriger schwingt vor Wut die Flex und zersägt den kompletten Hausstand in zwei Stücke. Wie kommt er zu diesem Wahnsinn? - Eine Inline-Skaterin wird von einem Auto angefahren. Nachdem der Unfallverursacher aus der Not heraus die Mutter anruft, flüchtet er. - Eine 14-Jährige wird von den Polizisten in der Nähe eines Campingplatzes aufgegriffen. Sie steht offensichtlich unter Drogeneinfluss. Kann ein Besuch bei den Eltern auf dem Zeltplatz die Sache aufklären?

