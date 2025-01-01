Auf Streife
Folge 173: Verletzt im Garten
47 Min.Ab 12
Ein 54-Jähriger wird mit einer Schusswunde am Gesäß im Garten aufgefunden. Der Verdacht fällt auf den Nachbarn, der Sportschütze ist. - Eine 36-Jährige wird von mehreren Männern vor ihrer Haustür belagert. Sie alle haben nur das eine im Sinn: ein Traum-Date mit der Konditorin. - Eine Eiskunstläuferin wird mit einem tiefen Schnitt im Gesicht auf der Eisfläche gefunden. Die einzige Person, die sich ebenfalls in der Eislaufhalle aufhält, ist die Konkurrentin des Opfers.
