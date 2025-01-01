Auf Streife
Folge 177: Deal or no deal
46 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige wird dabei beobachtet, wie sie Raubkopien von Filmen und Videospielen aus dem Rucksack heraus verkauft. - Als eine 45-Jährige nach Hause kommt, findet sie eine junge Frau angekettet in ihrem Bett vor. Die 25-Jährige behauptet, die neue Freundin des Ehemannes zu sein. - Ein 21-Jähriger liegt mit einem Messer in seinem Bein auf der Straße. Der Verletzte verweigert die Aussage, als plötzlich zwei zwielichtige Typen auftauchen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick