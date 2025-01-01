Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 177
46 Min.Ab 12

Eine 16-Jährige wird dabei beobachtet, wie sie Raubkopien von Filmen und Videospielen aus dem Rucksack heraus verkauft. - Als eine 45-Jährige nach Hause kommt, findet sie eine junge Frau angekettet in ihrem Bett vor. Die 25-Jährige behauptet, die neue Freundin des Ehemannes zu sein. - Ein 21-Jähriger liegt mit einem Messer in seinem Bein auf der Straße. Der Verletzte verweigert die Aussage, als plötzlich zwei zwielichtige Typen auftauchen.

