SAT.1Staffel 4Folge 19
Folge 19: Hilfe Opa schießt

44 Min.Ab 12

Ein Jugendlicher wählt den Notruf. Als die Polizisten eintreffen, befragen sie die nichtsahnende Mutter. Doch was ist mit dem Jugendlichen, der angerufen hat? - Ein Mann verliebt sich in eine Prostituierte. Als er seine Geliebte zur Hochzeit abholen möchte, macht der Türsteher dicht. - Beim Joggen wird ein Mann von einem Modellflugzeug am Kopf getroffen. Die Polizisten machen sich auf die Suche nach dem Piloten. - Und: Ein Juwelier bezichtigt eine Kundin des Diebstahls.

