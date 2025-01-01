Auf Streife
Folge 2: Besoffene Buggy Fahrt
44 Min.Ab 12
Die Beamten greifen eine betrunkene Mutter und ihren Sohn im Park auf. Die Frau bespuckt Passanten und grölt herum. - Ein junger Mann belagert einen Arzt, da er angeblich sterbenskrank ist und behandelt werden will. Doch warum bleibt der Arzt untätig? - Die Beamten greifen zwei Jugendliche auf Bahngleisen auf, die eine abenteuerliche Erklärung für die Situation haben. - Und: Die Beamten müssen eine Rentnerin aus den Fängen falscher Wasserwerksmitarbeiter befreien.
