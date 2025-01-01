Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Mitbewohnerin zündet Klamotten an

SAT.1Staffel 4Folge 21
44 Min.Ab 12

Die Beamten werden wegen eines Einbruches in eine WG gerufen. Die Wohnung ist komplett verwüstet. Ist der Einbrecher noch im Haus? - Nach einem Verkehrsunfall ruft der Verursacher die Polizei und das Rettungsfahrzeug. Dann macht er sich zu Fuß aus dem Staub. Wieso hat der Mann es so eilig? - Eine Klassenfahrt ins Blaue: Eine Exkursion wird zur feuchtfröhlichen Party. Die Schüler haben die natürlich angeleiert! Oder etwa nicht?

