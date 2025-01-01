Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drei gegen eine

SAT.1Staffel 4Folge 30
Folge 30: Drei gegen eine

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau öffnet unvorsichtig die Haustür, ohne sich zu vergewissern, wer davor steht. Eine Leichtsinnigkeit mit Folgen! - Ein 20-Jähriger flüchtet nach einem Unfall und lässt seine Beifahrerin sowie die Fahrerin des anderen Fahrzeugs verletzt zurück. Können die Polizisten den Flüchtigen aufgreifen? - Eine Überraschung der besonderen Art: Ein junger Mann versucht seine Ex-Freundin mit einer außergewöhnlichen Aktion zurückzugewinnen.

