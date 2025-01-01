Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ikarus

SAT.1Staffel 4Folge 40
Ikarus

IkarusJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 40: Ikarus

46 Min.Ab 12

In den frühen Morgenstunden stürzt ein 23-Jähriger tragisch vom Sprungturm eines Schwimmbads. Zuvor ist er mit seiner Freundin und seinem Bruder in das Bad eingebrochen. - Eine Fünfjährige mit einer Bisswunde im Gesicht irrt alleine durch den Stadtwald. Als die Beamten sie auffinden, erzählt sie von einem dicken Jungen, der sie beklaut haben soll. - Eine 69-Jährige randaliert stark alkoholisiert im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen