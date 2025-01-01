Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Brüderchen und Schwesterchen

SAT.1Staffel 4Folge 43
Brüderchen und Schwesterchen

Brüderchen und SchwesterchenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 43: Brüderchen und Schwesterchen

44 Min.Ab 12

Ein besorgter Vater alarmiert die Polizei, weil seine zwei Kinder von Zuhause abgehauen sind. Können die Beamten die Kinder zurückbringen? - Die Polizisten werden ins Krankenhaus gerufen, da dort zwei Patientinnen ausgiebig feiern. Als die Polizisten eintreffen, kippt die Stimmung. - Eine Rentnerin wird im Supermarkt von einem Verkäufer als Betrügerin hingestellt. Ist die alte Dame tatsächlich eine Lügnerin? - Und: Zwei Jungs liefern sich ein Bobby Car-Rennen auf der Straße.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen