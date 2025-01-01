Auf Streife
Folge 43: Brüderchen und Schwesterchen
44 Min.Ab 12
Ein besorgter Vater alarmiert die Polizei, weil seine zwei Kinder von Zuhause abgehauen sind. Können die Beamten die Kinder zurückbringen? - Die Polizisten werden ins Krankenhaus gerufen, da dort zwei Patientinnen ausgiebig feiern. Als die Polizisten eintreffen, kippt die Stimmung. - Eine Rentnerin wird im Supermarkt von einem Verkäufer als Betrügerin hingestellt. Ist die alte Dame tatsächlich eine Lügnerin? - Und: Zwei Jungs liefern sich ein Bobby Car-Rennen auf der Straße.
