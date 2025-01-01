Auf Streife
Folge 49: Vom Regen in die Traufe
44 Min.Ab 12
Ein Passant wird Zeuge, wie ein Mann die Scheibe seines PKWs einschlägt und das Portemonnaie klaut. Doch das Opfer kann den Dieb überwältigen und alarmiert die Polizei. - Ein werdender Vater steht vor den verschlossenen Türen seines Hauses. Im Haus bekommt seine Ex-Freundin gerade das gemeinsame Baby. Können die Beamten den Vater noch rechtzeitig zur Geburt hereinbringen? - Und: Ein junger Mann wird von einem Kioskbesitzer beschuldigt, Schnaps geklaut zu haben.
