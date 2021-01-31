Auf Streife
Folge 62: Das Pornodrama
45 Min.Folge vom 31.01.2021Ab 12
Die Beamten platzen mitten in den Dreh eines Sex-Tapes. Die Hauptdarstellerin scheint allerdings sehr jung zu sein - und ziemlich ahnungslos, was die weitere Verwendung des Videos betrifft. - Ein Kellner wird zum Kühlschrank-Inventar. Sein Chef wird beschuldigt, den Mann bewusst in die Kälte-Hölle eingesperrt zu haben. - Hundehasser vs. Hundehalter: Eine Anti-Hunde-Demonstration artet aus, weil ein angetrunkener Hundehalter den Spazierstock gegen einen der Demonstranten erhebt.
