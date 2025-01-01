Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Stimme aus dem Kofferraum

SAT.1Staffel 4Folge 65
44 Min.Ab 12

Ein Kfz-Mechaniker macht bei den Eltern seiner Freundin eine grauenhafte Entdeckung: Aus dem Kofferraum eines vor dem Haus parkenden Autos dringen panische Hilfeschreie! - Krankhafte Eifersucht treibt einen 32-Jährigen in das Café, in dem seine Ex-Freundin arbeitet. Als er ihr unbegründet eine Szene macht, schreitet ein Gast ein. - Ein angeblicher Graf nistet sich für längere Zeit in einem Hotel ein. Kurioserweise darf kein Angestellter die Suite betreten ...

