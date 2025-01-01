Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Mädchen aus Kita entführt

SAT.1Staffel 4Folge 70
Mädchen aus Kita entführt

Auf Streife

Folge 70: Mädchen aus Kita entführt

45 Min.Ab 12

Eine Mutter ist verzweifelt, weil ihre Tochter aus der KiTa entführt wurde. Ohne Absprache hat die Erzieherin die Zweijährige bedenkenlos einer fremden Frau ausgehändigt. - Eine 72-Jährige bemuttert ihre 41-jährige Tochter. Sie geht sogar beim Juwelier auf Diebestour, um ihrer Tochter am Muttertag wertvollen Schmuck zu schenken. - Eine Mutter sucht seit einem Jahr ihre Tochter. Sie spürt, dass die 17-Jährige noch lebt. Tatsächlich: Das Mädchen ist in der Gewalt eines Zuhälters.

