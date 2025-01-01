Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 74
Folge 74: Für dich soll's rote Rosen regnen

44 Min.Ab 12

Kaum hat eine Frau im Hotel eingecheckt, stehen mehrere Männer mit roten Rosen vor ihrem Zimmer. Der Hoteldirektor vermutet eine sexsüchtige Hobby-Hure hinter der angeblichen Business-Frau. - Ein Junggesellinnenabschied endet im Streit mit einer Taxifahrerin, da die Frauen kein Geld haben. Haben sie die ganze Kohle versoffen? - Die Polizisten werden zu einem verwüsteten Imbiss gerufen. Die Betreiberin hegt den bösen Verdacht, dass ihr Sohn und seine Freunde dahinter stecken.

SAT.1
