Auf Streife
Folge 78: Nicht von dieser Welt
45 Min.Ab 12
Eine angebliche Außerirdische nutzt ein Kinderklettergerüst als Sockel für ihre Standortbestimmung. Das imponiert einem Zehnjährigen. Seine Mutter ist allerdings alles andere als beeindruckt von der Frau in Alufolie. - Zwei Nachbarn gehen aufeinander los, weil einem die Mülltonne geklaut wurde. Da der eine mutmaßlich für den Diebstahl verantwortlich ist, wird der Müll nun in seinem Vorgarten entsorgt.
