Auf Streife
Folge 8: Fataler Seitensprung
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird Zeugin, wie ihr Freund von zwei Männern zusammengeschlagen wird. Sie zeigt die Richtung, in die die Täter geflohen sind. Doch ihre Aussage ist falsch. - Ein Autounfall mit zwei Nageldesignerinnen wird zur Nervenprobe für die Beamten. - Die Polizisten müssen einen Sportlehrer vor einem Schüler beschützen. - Und: Eine Frau vermisst ihren Ehemann und löst einen Einsatz der Polizei aus. Blöd nur, dass die Beamten die Thailänderin direkt verhaften müssen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick