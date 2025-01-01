Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Randale auf der Chefetage

SAT.1Staffel 4Folge 81
Randale auf der Chefetage

Randale auf der ChefetageJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 81: Randale auf der Chefetage

44 Min.Ab 12

In einer Speditionsfirma geht es heiß her: Die 40-jährige Sekretärin wird gefeuert, weil sie zum wiederholten Mal zu spät kam. Da macht ihr der 52-jährige Chef ein unmoralisches Angebot ... - Ein Geschwisterpaar im Alter von neun und elf Jahren wird beim Rosenverkauf in einem Café aufgegriffen. Weder die Kinder noch die Mutter sprechen ein Wort Deutsch. - Und: Eine Zwölfjährige nimmt ihre Eltern gefangen. Rebellische Züge in der Entwicklung zum Teenager?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen