Auf Streife
Folge 86: Nur die Liebe quält
45 Min.Ab 12
Eine Lehrerin vermutet, dass ihre 15-jährige Schülerin zu Hause misshandelt wird. Die Mutter erzählt, dass ihre Tochter vom Vater entführt wurde. Ein Facebook-Beitrag zeigt die Geschichte in einem völlig anderen Licht. - "Schwitzen ist gesund!" - Damit rechtfertigt ein 36-Jähriger seinen andauernden Saunabesuch. Ihrer Sorgfaltspflicht nachkommend alarmiert eine 28-jährige Bademeisterin die Polizei. Doch Gesundheitswahn war nicht der wahre Grund für den Schwitz-Marathon ...
