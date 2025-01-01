Auf Streife
Folge 106: Würgereiz
45 Min.Ab 12
Eine aufgeregte 38-Jährige ruft die Polizei um Hilfe. Als die Beamten eintreffen, steht die Tür sperrangelweit offen und die Frau ist im Badezimmer gefesselt worden. - Eine Firmenfeier auf einer Schießanlage gerät außer Kontrolle: Dem Firmenchef wird ein Pfeil in den Allerwertesten geschossen! Gezielte Absicht oder ein Versehen? - Eine Krankenschwester wird Opfer eines Diebstahls: Teure Schuhe und die Fußmatte sind entwendet worden.
