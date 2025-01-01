Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 121
45 Min.Ab 12

Auf Streife finden die Polizisten einen Mann auf dem Asphalt sitzend vor, der von oben bis unten mit Mehl bestäubt ist. Zudem hat er ein blaues Auge - ist er das Opfer eines Überfalls geworden? - Eine 26-Jährige beschuldigt einen Schüler, ihr das Bikini-Oberteil im Schwimmbad entrissen zu haben. Zudem bezichtigt sie ihn sexueller Übergriffe. - An einem Taxistand streiten sich drei Taxifahrer und eine Frau lautstark. Angeblich hat die Frau einen der Männer absichtlich angefahren.

SAT.1
