Auf Streife

Per Anhalter ins Verderben

SAT.1Staffel 5Folge 123
Per Anhalter ins Verderben

Auf Streife

Folge 123: Per Anhalter ins Verderben

45 Min.Ab 12

Auf der Landstraße ereignet sich ein Unfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist. Angeblich ist ein Wagen ungebremst auf sie zugerast. Nur mit Glück konnte sie dem Fahrzeug ausweichen. - Eine Pferdebesitzerin hegt den Verdacht der Tierquälerei auf dem Hof, auf dem ihr Pferd steht. Kurz zuvor ist ihr Pferd durchgedreht und hat ihre beste Freundin verletzt. Was ist an den Vorwürfen dran?

