Auf Streife
Folge 123: Per Anhalter ins Verderben
45 Min.Ab 12
Auf der Landstraße ereignet sich ein Unfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist. Angeblich ist ein Wagen ungebremst auf sie zugerast. Nur mit Glück konnte sie dem Fahrzeug ausweichen. - Eine Pferdebesitzerin hegt den Verdacht der Tierquälerei auf dem Hof, auf dem ihr Pferd steht. Kurz zuvor ist ihr Pferd durchgedreht und hat ihre beste Freundin verletzt. Was ist an den Vorwürfen dran?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick