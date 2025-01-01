Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 129
46 Min.Ab 12

Ein Raubüberfall auf einen Babyzubehörladen lässt die Beamten ausrücken: Ein maskierter Mann mit einer Waffe hat die Verkäuferin bedroht und das Geld aus der Kasse entwendet. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf. - Eine 37-Jährige im Rollstuhl wird von einem Auto auf einem Parkplatz angefahren. Die Beamten eilen sofort zur Hilfe. Doch dann passiert etwas Seltsames. - Einbruch in der Golfanlage: Ein Golfkart wurde entwendet! Doch das Fahrzeug wurde nur eingetauscht ...

