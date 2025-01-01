Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 140
45 Min.Ab 12

Eine 22-Jährige wird schlafend in einem Aufzug vorgefunden. Ihre Mutter liefert einen Hinweis: Laut einem Telefonat mit ihrer Tochter scheint es lautstarken Streit zwischen ihr und ihrem Freund gegeben zu haben. - Eine Sechsjährige wählt den Notruf: Bei einem gemeinsamen Familienausflug mit ihrer Mutter und ihrer Oma ist ein handfester Streit entstanden, den die beiden nun im Bällebad eines Indoor-Spielplatzes austragen.

SAT.1
