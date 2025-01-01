Auf Streife
Folge 160: Alkoholisierte Tagesmutter
46 Min.Ab 12
Den Polizisten auf Streife fällt ein kleiner Junge auf, der mit seinem Fahrrad mit Anhänger Zigaretten und eine Flasche Wodka transportieren will. Sofort halten die Beamten den Jungen auf. Der Notruf einer 16-Jährigen erreicht die Beamten: Sie hegt den dringenden Verdacht, gleich Zeugin eines Drogendeals zu werden. Sofort machen sich die Polizisten auf den Weg zum beschriebenen Parkplatz ...
