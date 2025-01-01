Auf Streife
Folge 165: Hast du 'nen Vogel!?!
45 Min.Ab 12
Eine 36-Jährige bietet die Polizei um Hilfe. Sie hat eine SMS ihres 10-jährigen Stiefsohnes erhalten, die sie in Angst und Schrecken versetzt hat: Angeblich befinden sich Einbrecher im Haus. Die Beamten erhalten einen anonymen Anruf wegen Ruhestörung aus einer exklusiven Wohngegend. Als die Beamten an der Tür der Luxusvilla klingeln, öffnet eine junge Frau im Dienstmädchenkostüm die Tür. Ihr verheulter Anblick lässt ahnen, dass etwas nicht in Ordnung ist ...
