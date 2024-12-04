Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Am Abgrund

SAT.1Staffel 5Folge 26vom 04.12.2024
Am Abgrund

Am AbgrundJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 26: Am Abgrund

45 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12

Eine 38-Jährige steht angetrunken an der Supermarktkasse und möchte zwei Flaschen teuren Whisky kaufen. Doch ihre Geldbörse enthält weder Bargeld noch Karten, um den Einkauf zu zahlen. In einem Kaufhaus wird eine halbe Stunde nach Ladenschluss der stumme Alarm ausgelöst. Als die Polizisten eintreffen, finden sie nirgendwo Einbruchspuren.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen