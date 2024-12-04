Auf Streife
Folge 26: Am Abgrund
45 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Eine 38-Jährige steht angetrunken an der Supermarktkasse und möchte zwei Flaschen teuren Whisky kaufen. Doch ihre Geldbörse enthält weder Bargeld noch Karten, um den Einkauf zu zahlen. In einem Kaufhaus wird eine halbe Stunde nach Ladenschluss der stumme Alarm ausgelöst. Als die Polizisten eintreffen, finden sie nirgendwo Einbruchspuren.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick