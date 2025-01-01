Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ich glaub, mich trifft der Schlag

SAT.1Staffel 5Folge 27
Ich glaub, mich trifft der Schlag

Ich glaub, mich trifft der SchlagJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 27: Ich glaub, mich trifft der Schlag

45 Min.Ab 12

Ein 52-Jähriger beobachtet durch sein Küchenfenster, wie sein Nachbar nachts von einem Einbrecher überrascht und niedergeschlagen wird. - Eine 30-Jährige schüttet dem neuen Freund ihrer Freundin einen Teller heißes Essen ins Gesicht. Wie kommt die Frau zu dieser Tat? - Eine 73-Jährige irrt am Arm verletzt mit einem Kinderwagen durch eine Mehrfamilienhaussiedlung. Als eine Krankenschwester ihr helfen möchte, vermutet die Rentnerin Böses.

