SAT.1Staffel 5Folge 52vom 13.03.2018
46 Min.Folge vom 13.03.2018Ab 12

Auf der Toilette eines Einkaufszentrums wird eine 29-Jährige auf der Damentoilette aufgefunden. Schwer verletzt und mit einer Nagelfeile im Bauch müssen die Rettungskräfte schnell reagieren, und die Beamten den Täter ausfindig machen. Ein Mann, der nur noch Boxershorts trägt und mit Kabelbindern gefesselt ist, hindert eine Frau am Ausparken - indem er sich auf ihre Motorhaube legt.

SAT.1
