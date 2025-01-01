Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Untragbar

SAT.1Staffel 5Folge 60
Untragbar

UntragbarJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 60: Untragbar

45 Min.Ab 12

Skrupelloser Hundediebstahl vor dem Spielwarengeschäft - doch die Besitzerin hat einen Peilsender am Hund angebracht. Können die Polizisten den Dieb aufspüren? - In einem Kaufhaus haben sich zwei vermeintliche Diebe auf der Herrentoilette verschanzt. Als die Beamten die zwei Personen aus der Kabine herausbitten, tritt ein sichtlich zerzaustes Liebespaar hervor. - Zwei Prostituierte gehen auf ihren Zuhälter los. Die Beamten gehen dazwischen und können den Streit schlichten.

