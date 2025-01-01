Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 64
46 Min.Ab 12

Nach einem Speed-Dating Event in einer Kneipe wird eine 30-jährige Studentin bewusstlos auf dem WC aufgefunden. Hat der Ex-Freund der Frau etwas damit zu tun, nachdem sie beim Speed-Dating unerwartet aufeinander getroffen sind? - In den frühen Morgenstunden steht ein Mädchen an der Tür zu einem Club. Angeblich ist ihre Mutter drinnen - doch was hat das kleine Mädchen dort zu suchen?

