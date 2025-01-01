Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Eifersuchtsdrama in der Tiefgarage

SAT.1Staffel 5Folge 73
Eifersuchtsdrama in der Tiefgarage

45 Min.Ab 12

Vor dem Hotelzimmer eines 53-Jährigen randaliert jemand. Als der Mann die Tür aufmacht, um den Störenfried zu beruhigen, wird er Opfer eines Überfalls. - Ein Fahrzeug ist gegen einen Baum gefahren. Als die Beamten den Unfallwagen inspizieren, entdecken sie einen betrunkenen Mann auf der Rückbank. Ist er den Wagen gefahren? - Eine 21-Jährige entdeckt nach dem Duschen in ihrem Badezimmer eine versteckte Kamera. Der Verdacht liegt nahe, dass der Nachbar diese installiert hat ...

