Auf Streife
Folge 77: Der Scheidungshund
44 Min.Ab 12
Eine 36-Jährige ist außer Rand und Band und randaliert vor einem Mehrfamilienhaus. Dabei beschädigt sie den Wagen ihres Noch-Ehemanns. Der Start eines schlimmen Rosenkrieges? - Eine Augenzeugin ruft die Polizei zur Hilfe: Sie hat beobachtet, wie eine Frau aus einem fahrenden Auto gestoßen wird! - Bei einem abendlichen Kontrollgang über den Recyclinghof hört der Inhaber verdächtige Geräusche aus einem der Container. Er vermutet sofort Schrottdiebe und alarmiert die Polizei.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick