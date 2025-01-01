Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Papa, es reicht!

SAT.1Staffel 5Folge 78
Papa, es reicht!

Papa, es reicht!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 78: Papa, es reicht!

45 Min.Ab 12

Bei einem Familienstreit treffen die Beamten auf einen Vater, der die Treppe hinuntergeschubst worden ist und eine Mutter, der die Haare abrasiert worden sind. - Einer älteren Dame wird im Zoo das Portemonnaie entwendet. Von dem Diebstahl selbst hat sie nichts bemerkt, doch eine Passantin hat zufällig Beweisfotos gemacht. - Der Geschäftsführer einer Therme legt sich mit einer Rollstuhlfahrerin an, die sich weigert, die für die Therme geeigneten Rollstühle zu nutzen.

