SAT.1Staffel 5Folge 82
Folge 82: Der Zapfenstreich

45 Min.Ab 12

In einer Kneipe wird ein Einbrecher vermutet. Als die Beamten auf den mutmaßlichen Verbrecher treffen, steht dieser seelenruhig am Tresen und zapft sich ein Bier. - Auf Streife fällt den Beamten ein Fahrzeug an einer Ampel auf, an dem keine Nummernschilder angebracht sind. Als sie neben das Fahrzeug fahren, fällt ihnen gleich auf, dass die ältere Beifahrerin verdächtig hoch sitzt. - Auf einer Landstraße fährt ein Kastenwagen in Schlangenlinien. Sofort reagieren die Polizisten.

SAT.1
