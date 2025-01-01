Auf Streife
Folge 94: Was kann der Hund dafür
45 Min.Ab 12
Der Verdacht auf Tierquälerei lässt die Beamten ein Mehrfamilienhaus aufsuchen. Wehleidiges Hundegeheul dringt durch die Wohnungstür. Die Beamten müssen schnell handeln! - Ein stiller Alarm in einem Juweliergeschäft wird ausgelöst. Als die Polizisten eintreffen, treffen diese seltsamerweise auf die beiden Verkäufer im Laden, die angeblich nichts mitbekommen haben. - Ein kleiner Junge wird am Spielplatzrand von einem zwielichtigen Typen belästigt.
