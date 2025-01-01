Schau meine Tochter nicht so an!Jetzt kostenlos streamen
Folge 95: Schau meine Tochter nicht so an!
45 Min.Ab 12
Ein Schreinermeister und sein Azubi liegen schwer verletzt am Boden. Sowohl die Polizisten als auch der Rettungsdienst muss schnell handeln! - Ein unfassbarer Überfall auf eine 25-Jährige ereignet sich am helllichten Tag: Sie wurde mit Pfefferspray attackiert und dann brutal beraubt. - Ein Neunjähriger bemalt mit Fingerfarbe das Auto des Nachbarn. Angeblich hat der Nachbar das Spielzeugauto des Jungen mit dem Rasenmäher überfahren.
