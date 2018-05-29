Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 100vom 29.05.2018
Folge 100: Komm her, mein Schatz!

44 Min.Folge vom 29.05.2018Ab 12

Eine 42-Jährige vermutet einen Eindringling im Haus und alarmiert die Polizei. Als die Beamten eintreffen, steht die Haustür sperrangelweit offen, Chaos herrscht im Flur und plötzlich ertönen laute Rufe aus dem Garten. - Eine Mutter ist außer sich: Jemand hat das pinke Kinderfahrrad, das sie ihrer Tochter schenken wollte, schwarz angesprüht! - In einer Einkaufsstraße wird ein Mann Opfer eines Angriffs. Als die Beamten eintreffen, liegt er reglos und blutend auf dem Boden.

SAT.1
