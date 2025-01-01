Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 33
44 Min.Ab 12

Rätselhafter Autounfall: Eine Fahrradfahrerin wurde angefahren! Als der Beifahrer kurz aussteigt, um nach dem Opfer zu sehen, wird er vom Fahrer sofort wieder in den Wagen zitiert. Gemeinsam sind sie nun auf der Flucht. - Eine aufmerksame Nachbarin beobachtet eine Dame, wie sie gerade auf den Balkon einer Wohnung klettert und sich dann an der Balkontür zu schaffen macht. Sofort alarmiert sie die Polizei!

